أسعار اللحوم اليوم الخميس 2 مارس.. الكيلو محير الناس

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الخميس الموافق 2 مارس 2023 بالأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أول الأسبوع، وأسعار اللحوم أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوتالخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحم البلدي من 220 جنيها إلى 260جنيه للكيلو.
أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 200 و240 جنيه للكيلو.
سعر اللحوم الكندوز بين 240 و280 جنيه للكيلو.
ارتفاع أسعار اللحوم اليوم
سعر الاستيك والبفتيك تراوحت بين 230 جنيها و250 جنيها.
سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 200 جنيها و250 جنيها.
سعر كيلو السجق البلدي ما بين 190 و210 جنيها.
سعر اللحوم في مصر
سعر كيلو عرق التربيانكو ما بين 200 و250 جنيها
سعر كيلو الموزة الكندوز ما بين 200 و220 جنيها
سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 180 و210 جنيهات.
سعر كيلو اللحم البلدي اليوم 190 جنيها
أسعار اللحوم النهاردة
سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي 115 جنيها.
سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد اليوم 145 جنيها.
سعر كيلو الكبدة الطازجة 190 جنيها.
سعر كيلو البوفيتك الطازج 190 جنيها
سعر كيلو اللحم المفروم الطازج 180 جنيها.
سعر كيلو السجق الطازج 190 جنيه للكيلو