انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 2 مارس.. الكيلو محير الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الخميس الموافق 2 مارس 2023 بالأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أول الأسبوع، وأسعار اللحوم أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوتالخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم