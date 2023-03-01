2.58 مليار دينار عجز الميزان التجاري للأردن مع منطقة اليورو

انت الان تتابع خبر2.85مليار دينار عجز الميزان التجاري للأردن مع منطقة اليورو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، نحو 2.58 مليار دينار، مقارنة مع 2.54 مليار دينار في العام 2021.



وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بنسبة 139 بالمئة، لتبلغ حوالي 428 مليون دينار، مقارنة مع 179 مليون دينار في العام 2021.



كما زادت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بنسبة 10.8 بالمئة، لتبلغ 3.011 مليار دينار، مقارنة مع 2.718 مليار دينار في العام 2021.



ووفقا للبيانات، تصدرت هولندا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية، لدول الاتحاد في العام الماضي، لتبلغ حوالي 123 مليون دينار، فيما تصدرت رومانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من رومانيا ما يقارب 611 مليون دينار. (بترا - وعد ربابعه)