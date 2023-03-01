انت الان تتابع خبر الأسهم اليابانية تستمر في الصعود والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تمكن المؤشر نيكاي الياباني من تعزيز مكاسبه ليغلق على ارتفاع اليوم الأربعاء مع تحسن المعنويات بعد أن أظهرت بيانات توسع نشاط التصنيع في الصين في فبراير بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد.



وكما جاء في "رويترز"، أغلق نيكاي مرتفعا 0.26 في المائة عند 27516.53 نقطة، بعد هبوطه بما يصل إلى 0.5 في المائة في وقت سابق من اليوم على درب المؤشرات الرئيسة في وول ستريت. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 في المائة إلى 1997.81 نقطة. وهبط داو جونز الصناعي الليلة الماضية 0.71 في المائة، كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.30 في المائة والمؤشر ناسداك المجمع 0.1 في المائة.



في حين كان مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين قد صعد إلى 52.6 الشهر الماضي متجاوزا بفارق كبير توقعات المحللين عند 50.5. وارتفع سهم أجينوموتو اليابانية 9.31 في المائة بعد أن رفعت شركة الأغذية المصنعة توقعات أرباحها السنوية وأعلنت عن تبني سياسة توزيع الأرباح التصاعدية، مما دعم المؤشر القياسي.



وصعد مؤشر قطاع منتجات الأغذية والمشروبات 0.7 في المائة. كما ارتفع مؤشر أسهم شركات استكشاف النفط 2.81 في المائة وتصدر الرابحين من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو. وتراجعت أسهم قطاع البنوك 0.294 في المائة بعد أن ارتفعت تسعة في المائة حتى الآن هذا العام.