انت الان تتابع خبر الذهب يواصل إرتفاعه عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إستمرت أسعار الذهب بصعودها للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، ومع ذلك تسببت المخاوف من زيادات أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية التضخم المرتفع على مستوى العالم في كبح المكاسب.



وكما جاء في "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1831.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:36 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 في المائة إلى 1838.90 دولار.



وسجل المعدن النفيس في فبراير أسوأ شهر له منذ يونيو 2021 بعد سلسلة من البيانات الأمريكية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل، مما أثار المخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.



وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 21.09 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 955.89 دولار وكذلك ارتفع البلاديوم اثنين في المائة إلى 1445.03 دولار.

