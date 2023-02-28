انت الان تتابع خبر إرتفاع نسبة زوار البترا بنسبة 254% في شهرين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعدت نسبة زوار مدينة البترا الأثرية 254% خلال شهري يناير/كانون الثاني وشباط/فبراير مقارنة بين العامين 2022 و2023.



وبلغ إجمالي عدد زوار مدينة البترا خلال شهر يناير/كانون الثاني وشباط/فبراير إلى 180.388 زائرا، وفق إحصائية صادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.



وبحسب الإحصائية وصل عدد زوار الشهر الماضي 97.398 ألف زائر وفي يناير/كانون الثاني 82.990 ألف زائر من مختلف الجنسيات.



ومقارنة بالعام الماضي فقد شهد عدد الزوار ارتفاعا قياسيا اذ سجل في يناير العام الماضي 20.574 ألف زائر، وارتفع بنسبة 403% العام الحالي، كما وصل في شباط/فبراير العام الماضي إلى 30.287 ألف زائر وارتفع 322% في شباط 2023.



وتشير الإحصائية إن عدد زوار المدينة الأثرية العام الماضي 905.402 ألف زائر