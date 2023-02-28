انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الثلاثاء 28 فبراير.. الجرام محير العريس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت سعر الفضة اليوم الثلاثاء، الموافق 28 فبراير 2023 في الأسواق، بالمقارنة بسعر الفضة أمس، بسعر الفضة منذ يومين، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية وجاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر