انت الان تتابع خبر إرتفاع طفيف للأسهم اليابانية الثلاثاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنازل المؤشر نيكاي الياباني عن معظم مكاسبه المبكرة ليغلق على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء ، إذ أقبل المستثمرون على بيع الأسهم ذات الأداء القوي لمتصيدي الصفقات وسط غياب محفزات واضحة. وبحسب "رويترز"، اختتم نيكاي تعاملات اليوم على ارتفاع 0.08 في المائة عند 27445.56 نقطة بعد ارتفاعه 0.6 في المائة. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المائةإلى 1993.28 نقطة.



وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب طفيفة الليلة الماضية بعد خسائر الأسبوع الماضي التي كانت الأكبر بالنسبة المئوية للمؤشرات الرئيسة في وول ستريت منذ بداية العام، وسط استمرار المخاوف بشأن الرفع التالي لأسعار الفائدة لكبح التضخم.



وقادت أسهم التكنولوجيا المؤشر نيكاي للارتفاع، بعدما زاد سهم مجموعة سوفت بنك 0.88 في المائة وسهم أدفانست لمعدات تصنيع الرقائق 0.46 في المائة. وصعد سهم "إم3" للخدمات الطبية عبر الإنترنت 2.2 في المائة.



وارتفع سهم جابان بوست بنك 1.73 في المائة بعدما أعلنت الشركة الأم جابان بوست هولدنجز أنها ستخفض حصتها في الوحدة المصرفية إلى أقل من 65 في المائة مقابل 89 بالمئة حاليا. وتراجع سهم جابان بوست هولدنجز 1.59 في المائة.



وقفز قطاع العقارات 1.19 في المائة ليصبح الأفضل أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية. أما قطاع الشحن فكان الأسوأ أداء بانخفاض 2.74 في المائة.