انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة الثلاثاء.. اتفرج على الكوسة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات والفاكهة صباح اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، بشكل كبير للغاية مع انتعاش حركة البيع والشراء في جميع الأسواق، وثبات الأسعار مقارنة بالبيع والشراء أمسِ.

أسعار الخضار بالجملة

يستعرض في السطور التالية “دوت الخليج”، لقرائه، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية:

ثبتت أسعار الخضار اليوم، في سوق الجملة على نفس أسعار أمسِ، وجاءت كالتالي:

– استقر كيلو الباذنجان ما بين 4 و7 جنيهات، وسجل الفلفل البلدي الحار بنحو 6 و10 جنيهات، واستقر سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات، واستقرت الملوخية 5 جنيهات، وسجل كيلو الخِيار سعر من 6 إلى 8 جنيهات.

– سجل كيلو البامية سجل قيمة 17 جنيها للكيلو، واستقر سعر كيلو البصل بنحو 6 جنيهات، وسجل كيلو الفاصوليا سعر 12 إلى 22 جنيهًا، وكيلو الفلفل الرومي سجل نحو 5 و9 جنيهات صباح اليوم.

أسعار الفاكهة اليوم

– استقر كيلو التفاح المستورد عند 25 جنيها، وجاء كيلو الليمون بسعر 6 جنيهات، واستقر كيلو الكمثرى 16 جنيها، وسجل العنب البناتي سعر 50 جنيها، وبلغت الجوافة اليوم سعر نحو 12 جنيها.

– وسجلت المانجو العويسي سعر نحو 30 جنيها، وسجلتسعر كيلو الموز 9 جنيهات جملة، وسجل كيلو المانجو الزبدية نحو 35 جنيها، واستقر كيلو البرتقال على نحو 8 جنيهات، وكيلو اليوسفي سجل نحو 6 جنيهات.