انت الان تتابع خبر أسعار أرجل الفراخ الثلاثاء 28-2-2023.. وشوف الكتكوت بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار أرجل الفراخ اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، ثباتا على نفس سعر أمس، وبعد الانخفاض المدة الماضية، بسبب انتشار الفراخ البرازيلي.

أسعار أرجل الفراخ في مصر

“دوت الخليج

سجلت أرجل الفراخ اليوم الثلاثاء ثباتا في مختلف الأسواق على سعر أمسِ وبلغ الكيلو 25 جنيهًا، وسجل كيلو هياكل الفراخ سعر 45 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو أجنحة الفراخ اليوم

سجل سعر أوراك الفراخ بـ 90 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص في المَحَالّ التجارية سعر 85 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة بسعر 55 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم عند سعر 25 جنيهًا للكتكوت في المزرعة، ووصل سعر الكتكوت الساسو إلى 17 جنيهًا في المزرعة أيضًا.

”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل أسعار أرجل الفراخ اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023، في السوق المحلي، جملة وللمستهلك.