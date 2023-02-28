انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم في مصر.. الفرخة نزلت للنص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن اليوم في مصر تباينها واستقرارها النسبي الثلاثاء 28 فبراير 2023، بعد أن تراجعت اليومين الماضيين 20 جنيها في الكيلو الواحد، مع انتشار الفراخ المستوردة والبرازيلي.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

يستعرض موقع “دوت الخليج” في التقرير التالي، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023، في أسواق الجملة وللمستهلك.

سجلت أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء تراجعا كبيرا بعد انتشار الفراخ البرازيلي، لتتراجع أسعار الدواجن بقيمة وصلت إلى أكثر من 20 جنيها المدة الحالية.

أسعار الدواجن البلدي

شهدت في المزرعة من 80 إلى 95 جنيها، وتباع للمستهلك بداية من 100 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

جاءت الأسعار كالتالي:

سجل كيلو البانيه قيمة وصلت إلى 165 جنيها و175 جنيها بانخفاض 20 جنيها.

شهد سعر الدواجن الساسو نحو 86 جنيها في المزرعة وللمستهلك 96 جنيها.

سجلت الكتاكيت اليوم بداية من 20 جنيها إلى 35 جنيها في المزرعة.

سجل كيلو الأوراك قيمة وصلت إلى 86 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

شهدت سعر 60 جنيها و68 جنيها للكيلو في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا.

سعر الرومي اليوم

شهد سعر 90 جنيها إلى 110 جنيهات للكيلو في السوق.

شهد البط اليوم سعر 55 جنيها و85 جنيها للكيلو.