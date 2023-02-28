انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر تحديث مباشر.. مفاجأة عيار 21 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28 فبراير 2023، عند نفس أسعار ليلة أمس دون زيادة جديدة في بشرى سارة للمواطنين لا سيما المقبلين على الزواج، مع إقبال كبير في حركة البيع والشراء منذ بداية الصباح في المحال وأماكن بيع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الذهب الثلاثاء 28 فبراير 2023، في محال الصاغة، غير شاملة

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر عيار 24 بنحو 1914 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 18 سجل 1436 جنيها.

أسعار الذهب لحظة بلحظة

استقرت أوقية الذهب عند سعر 59534 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

استقر عيار 21 نحو 1675 جنيها، ويصل إلى 1750 بالمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب صباح اليوم نحو 13400 جنيه

أسعار الذهب اليوم عالميا

شهد سعر الذهب عالميًا استقرارا وثباتا مع بداية اليوم وشهدت العقود 1,819.78 دولار للأوقية.

للمصنعية.