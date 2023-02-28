سعر كرتونة البيض اليوم.. إلحق المفاجأة

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رياض - احمد صلاح - واصل سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023، التراجع تزامنًا مع فرحة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يترقبون السعر ويأملون في التراجع منذ مدة، حتى بدأت الأسعار في التراجع من جديد، بعد الإعلان عن وجود الدواجن البرازيلي، وعن نية الدولة توفير كميات كبيرة من البيض قبل شهر رمضان.

سعر كرتونة البيض اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، للمستهلك وفي أسواق الجملة، التي جاءت على النحو التالي.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

استقر سعر الكرتونة اليوم في مصر من 102 إلى 112 جنيهًا للمستهلك، بعد أن وصلت إلى 140 جنيها نهاية الأسبوع المنقضي.

سعر كرتونة البيض الأحمر

استقرت كرتونة البيض الأحمر في المزرعة عند 106 جنيهات وللمستهلك بسعر 115 جنيها بانخفاض.

أسعار البيض البلدي

ثبت سعر الكرتونة البلدي في المزرعة عند سعر 105 جنيهات وللمستهلك 120 جنيها.

أسعار البيض الصحراوي

شهد سعر البيض الصحراوي سعر مستقر ليبلغ من 105 إلى 125 جنيها للكرتونة في الأسواق