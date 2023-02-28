انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم في مصر.. مفاجأة في البلطي والبوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السمك اليوم في مصر، الثلاثاء 28 فبراير 2023، وثبت على نتائج أمس الإثنين دون أي تحرك جديد، في جميع الأصناف الشعبية، أهمها البوري والبلطي والجمبري والدنيس، وسط إقبال كبير على الشراء.

سعر السمك في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، في أسواق الجملة، وللمستهلك بجميع محافظات مصر:

استقرت أسعار الأسماك في مصر، مع بداية التداول الصباحي اليوم الثلاثاء 28 فبراير، حيث ثبتت أسعار بعض الأصناف، وتراجع البعض الآخر.

سعر الأسماك اليوم في مصر

استقر سعر سمك الكابوريا الصغير نحو 24 و84 جنيها.

استقر سعر كيلو الثعابين سعر 50 و250 جنيها.

استقر سعر كيلو المكرونة السويسي من 100 و125 جنيها

سعر السمك في سوق العبور

استقر كيلو السبيط سعر ما بين 130 و220 جنيها.

استقر كيلو الدنيس سعر ما بين 140 و220 جنيها.

سجل سعر السمك البوري استقرارا ليسجل ما بين 100 و120 جنيها.

استقر سعر السمك البلطي عند 47 جنيها و57 جنيها للكيلو الواحد للحجم الوَسَط، وشهد سعر السمك البلطي الكبير ما بين 60 و70 جنيها.

سعر السمك اليوم جملة

استقر سعر الكابوريا ما بين 70 و150 جنيها.

استقر كيلو الجمبري بـ 150 إلى 450 جنيها

استقر سعر السمك المرجان عند سعر 32 و70 جنيها.

استقر سعر كيلو السبيط اليوم بنحو 200 جنيه.