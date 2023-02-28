انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 28 فبراير.. انخفاض جديد بيفرح الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الأعلاف اليوم، الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 بالأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم