انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. شوف وصل كام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الدولار اليوم في مصر، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، بداية التداول الصباحي الثلاثاء 28 فبراير 2023، حيث استقر وثبت على نفس سعر أمس في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي، الثلاثاء 28 فبراير 2023:

– تباين سعره صباح اليوم في البنك المركزي المصري، عند قيمة 30.48 جنيه للشراء، و30.58 للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

تباين سعره صباح اليوم في البنوك والمصارف المصرية، لكنه في الوقت نفسه سجل تراجعا كبيرا في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي لايف

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

تباين سعره عند نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل نحو 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

استقر عند نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

شهد نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

طرح بنحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر عند نحو 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدُّوَليّ

بلغ نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

استقر عند نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

تباين سعره عند نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

سجل نحو 30.55 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.