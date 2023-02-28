انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم 28-2-2023.. شوف عز والجارحي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، تبين وحالة مستقرة مع نهاية الشهر الحالي، ومنذ بدايته دون أي حركة ملحوظة أو قفزة جديدة.

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

في السطور التالية، “دوت الخليج”، يستعرض لقرائه، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 في سوق البناء والتشييد:

سجلت أسعار الحديد والأسمنت، حالة من الاستقرار مع بداية التداول اليوم، على نفس المدة الماضية أمام المواطنين.

أسعار مواد البناء اليوم

واصل حديد عز، التباين، فسجل قيمة 28870 جنيهًا للطن، وسجل الحديد الاستثماري قيمة 27875 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الحديد اليوم

بلغ حديد بشاي سعر نحو 28200 جنيه للطن، وطن حديد المصريين بلغ نحو 27350 جنيها للطن، وسجل طن حديد العشري نحو 27350 جنيها، وجاء طن حديد المراكبي بقيمة 27200 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

شهد طن أسمنت حلوان استقرارا في السعر ليسجل نحو 1940 جنيها للطن، وأسمنت النصر سجل نحو 1900 جنيه للطن، وطن أسمنت السويدي سجل نحو 1980 جنيها للطن، وسجل طن أسمنت المعلم نحو 1880 جنيها.

كما استقر سعر طن أسمنت وادي النيل عند نحو 1870 جنيها للطن، وبلغ سعر طن أسمنت العسكري بني سويف نحو 1880 جنيها للطن.

كما استقر سعر طن أسمنت المسلح عند نحو 1950 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت المخصوص قيمة 1880 جنيها للطن، وسجل أسمنت سيناء نحو 1880 جنيها للطن.

أسعار الحديد عالميا

تواصل أسعار الحديد عالميا التباين والثبات، وجاء سعر مربعات الصُّلْب ما بين 540 – 600 دولار للطن، وبلغ الحديد التسليح سعر ما بين 690 – 700 دولار للطن، بحلول نهاية يناير 2023.