انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر.. مفاجأة الاسترليني واليورو والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 28 فبراير 2023، استقرار كبير، لا سيما في سعر صرف عملة اليورو والجنيه الاسترليني، كما استقرت غالبية الأسعار على نفس أسعار أمس في غالبية البنوك والمصارف المصرية.
أسعار العملات اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 في مصر، أمام الجنيه المصري، حسب شواهد البنك الأهلي المصري:
أسعار العملات اليوم في مصر
سعر اليورو اليوم
سجل سعره عند 32.50 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع.
أسعار العملات في البنك الأهلي
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
شهد سعر 36.54 جنيه للشراء، 36.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
شهد صباح اليوم سعر 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع
أسعار العملات العربية اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
شهد سعر 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
شهد سعر 96.03 جنيه للشراء، و 99.67 جنيه للبيع.