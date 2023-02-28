انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر.. مفاجأة الاسترليني واليورو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 28 فبراير 2023، استقرار كبير، لا سيما في سعر صرف عملة اليورو والجنيه الاسترليني، كما استقرت غالبية الأسعار على نفس أسعار أمس في غالبية البنوك والمصارف المصرية.

أسعار العملات اليوم