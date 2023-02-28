انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية.. واصل في العالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر الثلاثاء 28 فبراير 2023، بشكل ملحوظ، وثبتت أسعاره امام العملة المصرية في البنوك والمصارف العاملة في السوق المصري، وفي الوقت نفسه تراجع بشكل كبير في السوق الموازية.

سعر الدينار الكويتي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك والمصارف المصرية.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

استقر سعر الدينار الكويتي، بشكل كبير في البنوك، لكنه في الوقت نفسه يشهد تراجعا وهبوطا حادا في السوق السوداء أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

شهد سعر الصرف للدينار الكويتي في البنك المركزي 99.73 جنيه للشراء، وسعر 99.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل في بنك الاستثمار العربي، نحو 99.65 جنيه للشراء، و 99.75 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي المصري، نحو 99.75 جنيه للشراء، و99.97 جنيه للبيع.

استقر في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 99.65 جنيه للشراء، و99.75 جنيه للبيع.

سجل في بنك الاستثمار العربي، نحو 99.65 جنيه للشراء، و99.75 جنيه للبيع.

تباين في البنك التجاري الدُّوَليّ، نحو 99.65 جنيه للشراء، و 99.75 جنيه للبيع

تباين في بنك مصر، نحو 99.75 جنيه للشراء، و99.97 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، نحو 99.65 جنيه للشراء، و99.75 جنيه للبيع.