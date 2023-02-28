انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. رايق أمام الجنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي اليوم صباح اليوم الثلاثاء 28 فبراير في البنوك والمصارف العاملة في السوق المصري، على نفس أسعار أمس، ليثبت سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي بالمصري

يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 في البنوك والمصارف العاملة بالسوق المصري.

ثبت سعر صرف الريال السعودي، في البنوك والمصارف على أسعار أمسِ، إذ سجل استقرارا في مختلف البنوك المصرية أمام الجنيه المصري منذ بداية الشهر الحالي حتى الآن.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل في بنك البركة الإسلامي، نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.

سجل في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB قيمة 8.92 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك مصر، استقر عند 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع

سجل في البنك الأهلي المصري نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.