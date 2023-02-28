انت الان تتابع خبر نمو بالإقتصاد التركية بنسبة 5.6 % في 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اوضحت بيانات رسمية تركية اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد التركي نما 5.6 في المائة في 2022 متجاوزا التوقعات، فيما تباطؤ النمو إلى 3.5 في المائة في الربع الرابع مع استمرار تأثير تراجع الطلب.



وكشفت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نما 0.9 في المائة عن الربع السابق له.



وكان استطلاع أجرته "رويترز" توقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.2 في المائة في 2022، وأن يبلغ النمو في الربع الرابع ثلاثة في المائة. وتوقع الاستطلاع أيضا نموا 2.8 في المائة في 2023.