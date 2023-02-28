انت الان تتابع خبر ماذا ينتظر الاقتصاد الروسي .. الكرملين يجيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية نشرت اليوم، عن ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيعود إلى مسار النمو في السنوات المقبلة.



وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سيعود إلى النمو على الرغم من وجود ثغرات في بعض الصناعات بسبب العقوبات الغربية.



وقال الناطق باسم الكرملين في المقابلة: "تم التأكيد بالفعل على وجه اليقين أننا في العام المقبل والأعوام القادمة سندخل في مسار النمو. لا تزال توجد لدينا بعض الثغرات في بعض الصناعات وبسبب العقوبات فإن هذا يسبب لنا بعض الصعوبات ولكن بشكل عام سنعود إلى مسار النمو".



وفي وقت سابق أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الروسي سجل أداء في العام 2022 أفضل من المتوقع على الرغم من العقوبات غير المسبوقة.



وأعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روس ستاتا"، أن الاقتصاد الروسي انخفض بنسبة 2.1% العام الماضي، مسجلا بذلك نجاحا في استيعاب العقوبات الغربية بشكل أفضل مما كان متوقعا.



فيما أشارت تقديرات لصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الروسي سيعود إلى النمو العام الجاري، إذ يتوقع نموا له بنسبة 0.3% وفي العام القادم 2024 بنسبة 2.1%.