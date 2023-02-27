الدولا يستقر

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رياض - احمد صلاح - ثبت الدولار عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم الإثنين بعدما دعمت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات بأن يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.



وأوضحت بيانات يوم الجمعة ارتفاعا كبيرا في إنفاق المستهلكين الأمريكيين في يناير مع تسارع وتيرة التضخم. وزاد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى المركزي الأمريكي لقياس التضخم، بنسبة 0.6 في المائة الشهر الماضي بعدما زاد 0.2 في المائة في ديسمبر.



وكان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية قد إرتفع أمام ست عملات رئيسة بنسبة 0.038 في المائة إلى 105.21 مقتربا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع البالغ 105.32 الذي لامسه يوم الجمعة بعد نشر البيانات التي جاءت أعلى من المتوقع بحسب "رويترز".



وزاد المؤشر 3 في المائة في فبراير ومن المنتظر أن ينهي سلسلة خسائر دامت أربعة أشهر بينما يعدل المستثمرون توقعاتهم باستمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية لفترة أطول.



وتستوعب الأسواق الآن احتمال أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.4 في المائة في يوليو وأن تظل فوق 5 في المائة حتى نهاية العام.



واستقر اليورو دون تغير يذكر قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع البالغ 1.0536 دولار الذي سجله يوم الجمعة. وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث معاملة عند 1.1943 دولار بانخفاض 0.01 في المائة خلال اليوم.



وارتفع الين الياباني 0.12 في المائة إلى 136.29 ين للدولار بعدما انخفض لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 136.58 ين للدولار في وقت سابق من الجلسة.



وخسر الدولار الأسترالي 0.25 في المائة ليبلغ 0.671 دولار بعدما اقترب من أدنى مستوى في شهرين عند 0.6705 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.28 في المائة أمام العملة الأمريكية إلى 0.614 دولار.