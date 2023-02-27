انت الان تتابع خبر الأسهم اليابانية تنخفض ليوم الإثنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنهى مؤشر نيكاي الياباني تداولاته منخفضا اليوم الإثنين مسترشدا بوول ستريت حيث يتوقع المستثمرون استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية.



وكان المؤشر قد هبط بما يصل إلى 0.59 في المائة قبل أن يسترد بعض خسائره ويغلق منخفضا 0.11 في المائة عند 27423.96 نقطة. واستمر المؤشر قرب منتصف نطاق تداولاته في الشهر المنصرم.



وكانت أسهم التكنولوجيا بين أكبر الخاسرين في ضوء حساسيتها لرفع أسعار الفائدة.وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 في المائة إلى 1992.78 بعدما بدأ الجلسة على انخفاض بحسب "رويترز".



وزادت أسهم شركات صناعة السيارات بصفة عامة حيث سجل سهما هوندا ونيسان ارتفاعا طفيفا بينما انخفض سهم تويوتا. وارتفع سهم سوني 0.4 في المائة بينما تراجع سهم نينتندو 1.87 في المائة عقب خفض تصنيفها لدى سيتي.