انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الإثنين 27 فبراير.. الجرام بيرجع لورا ياعريس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الفضة اليوم الإثنين، الموافق 27 فبراير 2023 بالأسواق، بالمقارنة بسعر الفضة أمس، بسعر الفضة أول أمس، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية وجاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم