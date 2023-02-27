انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الإثنين 27 فبراير.. صنف جيزة 94 وصل لكام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر قنطار القطن اليوم، الإثنين الموافق 27 فبراير 2023 في الأسواق، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن أمس، وأسعار القطن منتصف الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وجاء ذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق بالمحافظات، والتي جاءت على النحو التالي.

وسجل سعر صنف جيزة 94 تراوح ما بين 5400 جنيها إلى 6000 جنيه للقنطار، وبلغ سعر قنطار القطن في الدقهلية 5600 لصنف جيزة 94، أما سعر صنف جيزة 94 في الغربية تراوح ما بين 5710 إلى 5835 جنيها للقنطار.

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، كما إنه من المتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.

سعر القطن اليوم

أما سعر القنطار جيزة 97 بمحافظة المنوفية سجل عند 5528 جنيها، وسعر قنطار جيزة 95 بالصعيد في آخر مزاد تراوح ما بين 6000 إلى 6100 جنيه في محافظة أسيوط، وتختلف الأصناف حسب المزادات من مكان لآخر.

أسعار القطن اليوم

وبالنسبة لسعر قنطار القطن في آخر مزاد بالصعيد ما بين 5250 جنيها إلى 5400 جنيه خلال الفترة الحالية، وسعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة، سجل ما بين 7900 جنيه.

أخبار القطن اليوم عاجل

كما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى

وكشف مصدر مسئول، بأن مجلس الوزراء أصدر تعليمات عاجلة، بشأن زيادة توفير بذور القطن، ويكون ذلك لمساحات تتراوح بين 500 إلى 700 ألف فدان، ويكون في الموسم الزراعي القادم، والمفترض أن يبدأ بشهر مارس المقبل في صعيد مصر.