انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. اعرف وصل كام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الريال السعودي اليوم استقراره صباح اليوم الإثنين، لتفتح البنوك أبوابها، صباح اليوم على استقرار في سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي بالمصري

يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البنوك والمصارف العاملة بالسوق المصري.

سجل سعر صرف الريال السعودي، في البنوك والمصارف ثباتا على أسعار أمس، إذ جاءت العملة السعودية ثابتة في مختلف البنوك المصرية أمام الجنيه المصري منذ بداية الشهر الحالي وحتى الآن.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل في البنك الأهلي المصري نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.

سجل في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB قيمة 8.92 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.

سجل في بنك البركة الإسلامي، نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك مصر، استقر عند 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع