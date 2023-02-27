انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. انهار في السوق السوداء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر التراجع الكبير في السوق الموازية مع الاستقرار الكبير في البنوك والمصارف المصرية مقارنة بأمس.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك والمصارف المصرية.

سجل سعر الدينار الكويتي، تراجعا كبيرا في السوق السوداء أمام الجنيه المصري، تزامنا مع استقرار العملة الكويتية في البنوك والمصارف العاملة في السوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الصرف للدينار الكويتي في البنك المركزي عند 99.73 جنيه للشراء، وسعر 99.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

تباين في بنك مصر، نحو 99.75 جنيه للشراء، و99.97 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، نحو 99.65 جنيه للشراء، و99.75 جنيه للبيع.

سجل في بنك الاستثمار العربي، نحو 99.65 جنيه للشراء، و 99.75 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي المصري، نحو 99.75 جنيه للشراء، و99.97 جنيه للبيع.

سجل في بنك الاستثمار العربي، نحو 99.65 جنيه للشراء، و99.75 جنيه للبيع.

استقر في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 99.65 جنيه للشراء، و99.75 جنيه للبيع.

تباين في البنك التجاري الدُّوَليّ، نحو 99.65 جنيه للشراء، و 99.75 جنيه للبيع.