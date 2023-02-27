انت الان تتابع خبر أسعار أرجل الفراخ اليوم في مصر.. اتفرج على المفاجأة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار أرجل الفراخ، بداية التداول الصباحي اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، بعد أن تراجعت الأسعار بشكل كبير مع بداية الأسبوع الحالين وانتشار الفراخ البرازيلي.

أسعار أرجل الفراخ اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل أسعار أرجل الفراخ اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023، في السوق المحلي، جملة وللمستهلك.

استقرت أرجل الفراخ اليوم الإثنين في مختلف الأسواق على سعر أمس فسجلت 25 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو هياكل الفراخ سعر 45 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو أجنحة الفراخ اليوم

سجل سعر أوراك الفراخ بـ 90 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص في المَحَالّ التجارية سعر 85 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة بسعر 55 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض

استقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم عند سعر 25 جنيهًا للكتكوت في المزرعة، ووصل سعر الكتكوت الساسو إلى 17 جنيهًا في المزرعة أيضًا.