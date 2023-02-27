انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر.. مفاجأة في اليورو والكويتي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم في مصر الإثنين 27 فبراير 2023، وثبتت على نفس أسعار أمس في غالبية البنوك والمصارف المصرية، لا سيما سعر صرف الدولار واليورو.
أسعار العملات اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في مصر، أمام الجنيه المصري، حسب شواهد البنك الأهلي المصري:
أسعار العملات اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم
شهد صباح اليوم سعر 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم
سجل سعره عند 32.50 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع.
أسعار العملات في البنك الأهلي
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
شهد سعر 36.54 جنيه للشراء، 36.78 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية اليوم
سعر الدينار الكويتي اليوم
شهد سعر 96.03 جنيه للشراء، و 99.67 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
شعد سعر 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه للبيع.