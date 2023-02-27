انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر.. مفاجأة في اليورو والكويتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم في مصر الإثنين 27 فبراير 2023، وثبتت على نفس أسعار أمس في غالبية البنوك والمصارف المصرية، لا سيما سعر صرف الدولار واليورو.

أسعار العملات اليوم