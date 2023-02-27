انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين.. وصل كام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، الثبات مقارنة بأمس، إذ ثبت سعر طن حديد عز بشكل جيد، على نفس السعر الذي وصل إليه أمسِ.

أسعار الحديد والأسمنت

في السطور التالية، “دوت الخليج”، يستعرض لقرائه، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في سوق البناء والتشييد:

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

تواصل أسعار الحديد والأسمنت، مع بداية التداول اليوم الإثنين الاستقرار في الثبات على نفس المدة الماضية أمام المواطنين.

أسعار مواد البناء اليوم

حديد عز، سجل قيمة 28870 جنيهًا للطن، وسجل الحديد الاستثماري قيمة 27875 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الحديد اليوم

حديد بشاي سجل نحو 28200 جنيه للطن، وطن حديد المصريين سجل نحو 27350 جنيها للطن، وسجل طن حديد العشري نحو 27350 جنيها، وسجل طن حديد المراكبي قيمة 27200 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

استقر طن أسمنت حلوان عن سعر 1940 جنيها للطن، وأسمنت النصر سجل نحو 1900 جنيه للطن، وطن أسمنت السويدي سجل نحو 1980 جنيها للطن.

كما شهد طن أسمنت المعلم نحو 1880 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1870 جنيها للطنن وسجل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف نحو 1880 جنيها للطن، وسجل سعر طن أسمنت المسلح نحو 1950 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1880 جنيها للطن، وسجل أسمنت سيناء نحو 1880 جنيها للطن.

أسعار الحديد عالميا

واصلت أسعار الحديد عالميا الاستقرار والثبات على نفس أسعار المدة الماضية، وشهدت مربعات الصُّلْب سعر ما بين 540 – 600 دولار للطن، وسجل سعر الحديد التسليح ما بين 690 – 700 دولار للطن، بحلول نهاية يناير 2023.