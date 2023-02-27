انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم في مصر.. البلطي والدنيس في الروقان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر السمك اليوم في مصر، الإثنين 27 فبراير 2023، الثبات على سعر أمس الأحد، في جميع الأصناف الشعبية مثل الجمبري والبوري والدنيس، وشهد السمك البلطي والدنيس والبوري إقبالا كبيرا على الشراء.

سعر السمك اليوم

دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، في أسواق الجملة، وللمستهلك بجميع محافظات مصر: