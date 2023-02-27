سعر السمك اليوم في مصر.. البلطي والدنيس في الروقان

رياض - احمد صلاح - واصل سعر السمك اليوم في مصر، الإثنين 27 فبراير 2023، الثبات على سعر أمس الأحد، في جميع الأصناف الشعبية مثل الجمبري والبوري والدنيس، وشهد السمك البلطي والدنيس والبوري إقبالا كبيرا على الشراء.
سعر السمك اليوم
سعر السمك في مصر
استقرت أسعار الأسماك في مصر، مع بداية التداول الصباحي اليوم الإثنين 27 فبراير، حيث ثبتت أسعار بعض الأصناف، وتراجع البعض الآخر.
سعر السمك اليوم جملة
سجل سعر الكابوريا ما بين 70 و150 جنيها.
سجل كيلو الجمبري بـ 150 إلى 450 جنيها
استقر سعر السمك المرجان عند سعر 32 و70 جنيها.
استقر سعر كيلو السبيط اليوم بنحو 200 جنيه.
سعر الأسماك اليوم في مصر
سجل سمك الكابوريا الصغير نحو 24 و84 جنيها.
سجل كيلو الثعابين سعر 50 و250 جنيها.
سجل سعر كيلو المكرونة السويسي من 100 و125 جنيها
سعر السمك البلطي اليوم بسوق العبور
استقر سعر السمك البلطي عند 47 جنيها و57 جنيها للكيلو الواحد للحجم الوَسَط، وشهد سعر السمك البلطي ما بين 60 و70 جنيها.
سعر السمك البوري اليوم
استقر سعر السمك البوري استقرارا ليسجل ما بين 100 و120 جنيها.
سعر السمك في سوق العبور
سجل كيلو السبيط سعر ما بين 130 و220 جنيها.
سعر السمك الدنيس
سجل كيلو الدنيس سعر ما بين 140 و220 جنيها.