انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الإثنين 27 فبراير.. الطن يواصل انخفاضه ياتجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذرة اليوم، الإثنين الموافق 27 فبراير 2023 بالأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 15200 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 15200 جنيه.

أسعار الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 14800 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 14600 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة، في بورصة شيكاغو التجارية، وسجل عقد مارس لتداول الذرة، ليصل إلى 652.25 سنت لكل بوشل، بمقدار زيادة 2.25 سنت، أي بنسبة 0.35%، وصعد عقد مايو لتداول الذرة بمقدار 1.75 سنت؛ ليسجل 651 سنت لكل بوشل، بنسبة 0.27%

وعلى صعيد أخر، فقد انخفض سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم في مصر

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 12900 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12700 جنيه.

أسعار القمح اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، وتراجع عقد مارس لتداول القمح بمقدار 0.75 سنت، ليسجل العقد 707.50 سنت للبوشل، وهبط عقد مايو لتداول القمح بمقدار 1.75 سنت؛ ليهبط العقد الآجل إلى 720 سنت للبوشل.