سعر الزيت اليوم الإثنين 27 فبراير.. اللتر بكام اليوم للمستهلك؟

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الزيت اليوم، الإثنين الموافق 27 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت منذ يومين، وسعر الزيت منتصف الأسبوع، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.
سعر الزيت اليوم
سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 43000 جنيه
زيت الذرة المكرر
سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 48000 جنيه.
أسعار الزيت في مصر
زيت صويا مكرر
سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 59500 جنيه.
زيت عباد الشمس المكرر
سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 47000 جنيه.
أسعار الزيت اليوم
زيت الأولين
سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 55000 جنيه.
سعر زجاجة الزيت في التموين
جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري.
سعر الزيت الروسي في مصر
أما بالنسبة لسعر الزيت الروسي، فقد تم طرح العبوة بقيمة 58 جنيها، ويتوافر في سلسلة محلات فتح الله ماركت بأغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية.