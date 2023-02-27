انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين 27 فبراير.. ارتفاع جديد مزعل الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم، الإثنين الموافق 27 فبراير 2023 لسعر لطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعر الأرز أمس، وسعر الأرز أول أمس، كما ارتفع سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير الآن 2023

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 15000 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14700 جنيه.

سعر الأرز الأبيض اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 22500 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 21600 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

سعر طن الأرز الشعير اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وصعد عقد مارس 2023، عند 16.810 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.010 دولار، أي بنسبة 0.06%، وزاد عقد مايو 2023، بنسبة 0.23%، ليسجل 17.070 دولار للقنطار.