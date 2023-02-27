انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الإثنين 27 فبراير.. الكيلو مريح في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السكر اليوم، الإثنين الموافق 27 فبراير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر منتصف الأسبوع، وسعر السكر الأيام الماضية، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17850 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.41 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.13 سنت، وصعد عقد مايو 2023 بنسبة 0.51%، ليسجل 19.77 سنت للرطل، أي بمقدار ارتفاع 0.10 سنت.

فيما هبطت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، ونزل عقد تداول شهر مايو 2023، لتصل إلى 561.20 دولار للطن، بمقدار تراجع 0.80 دولار، أي بنسبة 0.14%، وانخفض عقد تداول أغسطس 2023، بمقدار 0.30 دولار، ليسجل 547.10 دولار للطن