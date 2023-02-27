انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 27 فبراير.. الطن يتراجع بالأسواق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الأعلاف اليوم، الإثنين الموافق 27 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أول أمس، وسعر الأعلاف منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم

سجل سعر طن علف بادي تسمين سوبر 23% عند مستوى 22000 جنيه.

وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 21900 جنيه.

سعر طن العلف اليوم

وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 21800 جنيه.

سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 21200 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 40500 جنيه.

سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 41500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 17500 جنيه.

سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 21000 جنيه.