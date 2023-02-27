انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم في مصر.. إلحق الفرصة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023، التراجع تزامنًا مع فرحة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يترقبون السعر ويأملون في التراجع منذ مدة، حتى بدأت الأسعار في التراجع من جديد، بعد الإعلان عن وجود الدواجن البرازيلي، وعن نية الدولة توفير كميات كبيرة من البيض قبل شهر رمضان.

سعر كرتونة البيض اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، للمستهلك وفي أسواق الجملة، التي جاءت على النحو التالي.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

واصلت سعر الكرتونة اليوم في مصر، تراجعها، لتسجل قيمة من 102 إلى 112 جنيهًا للمستهلك، بعد أن وصلت إلى 140 جنيها نهاية الأسبوع المنقضي.

سعر كرتونة البيض الأحمر

انخفضت كرتونة البيض الأحمر بشكل كبير للغاية، فسجلت الكرتونة في المزرعة 106 جنيهات وللمستهلك بسعر 115 جنيها بانخفاض 15 جنيها.

أسعار البيض البلدي

تراجعت الكرتونة البلدي في المزرعة لتسجل 112 جنيها، ويباع للمستهلك من 125 بانخفاض 15 جنيها.

أسعار البيض الصحراوي

تراجعت البيض الصحراوي لتسجل سعر من 105 إلى 125 جنيها للكرتونة في الأسواق