انت الان تتابع خبر أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين.. الفراخ انخفضت 20 جنيهًا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الإثنين 27 فبراير 2023، تراجعًا بقيمة وصلت إلى 20 جنيها في الكيلو الواحد، مع انتشار الفراخ المستوردة والبرازيلي، في مصر المدة الحالية.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

يستعرض موقع “دوت الخليج” في التقرير التالي، أسعار الدواجن اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023، في أسواق الجملة وللمستهلك.

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين تراجعا كبيرا بعد أن انتشرت في السوق كميات من الفراخ البرازيلي، لتتراجع أسعار الدواجن بقيمة وصلت إلى 20 جنيها.

أسعار الدواجن البلدي

سجلت في المزرعة من 80 إلى95 جنيها، وتباع للمستهلك بداية من 100 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

جاءت الأسعار كالتالي:

سجل كيلو البانيه نحو 165 جنيها و175 جنيها بانخفاض 20 جنيها.

سجلت الدواجن الساسو نحو 86 جنيها في المزرعة وللمستهلك تصل إلى 96 جنيها.

سجلت الكتاكيت اليوم من 20 جنيها إلى 25 جنيها في المزرعة.

سجل كيلو الأوراك سعر 86 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت نحو 60 جنيها و68 جنيها للكيلو في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا.

سعر الرومي اليوم

سجل 90 جنيها إلى 110 جنيهات للكيلو في السوق.

سجل البط اليوم بسعر 55 جنيها و85 جنيها للكيلو.