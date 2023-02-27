انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الإثنين 27 فبراير.. الكيلو وصل لكام بعد انخفاضه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تذبذبت أسعار اللحوم اليوم، الإثنين الموافق 27 فبراير 2023 بالأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم منذ يومين، وأسعار اللحوم أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم