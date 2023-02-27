أسعار اللحوم اليوم الإثنين 27 فبراير.. الكيلو وصل لكام بعد انخفاضه

رياض - احمد صلاح - تذبذبت أسعار اللحوم اليوم، الإثنين الموافق 27 فبراير 2023 بالأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم منذ يومين، وأسعار اللحوم أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.
أسعار اللحوم اليوم
سعر الاستيك والبفتيك تراوحت بين 180 جنيها و220 جنيها.
سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 240 جنيها و280 جنيها.
أسعار كيلو اللحم المفروم ما بين 180 جنيها إلى 210 جنيها.
أسعار اللحم البلدي من 220 جنيها إلى 260جنيه للكيلو.
أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 220 و250 جنيه للكيلو.
أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم
سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي من 160 جنيها إلى 190 جنيه.
أسعار كيلو اللحم المفروم البرازيلي 110 جنيها إلى 135 جنيها.
سعر كيلو اللحوم المفرومة تراوحت ما بين 130 جنيها و180 جنيها.
أسعار كيلو السجق 120 جنيه، كيلو الكبدة 140 جنيها إلى 170 جنيها.
سعر اللحم الضأن 135 جنيها، وسعر الكلاوي من 140 جنيها إلى 160 جنيها للكيلو.
سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم
أسعار كيلو الكبدة الضأن ما بين 220 جنيها و260 جنيه.
سعر عرق التربيانكو تراوحت بين 220 جنيها و250 جنيه.
سعر كيلو اللحوم الجملي تراوحت ما بين 200 و240 جنيها.
أسعار اللحوم الضاني ما بين 220 جنيها و260 جنيهات.
سعر اللحوم في مصر اليوم
أسعار كيلو اللحوم البقري تبدأ من 160 جنيها إلى 195 جنيها.
سعر كيلو كباب الحلة تتراوح ما بين 230 جنيها و290 جنيه.
سعر السجق البلدي تراوحت بين 170 جنيها و190 جنيها.
أسعار اللحوم النهاردة
يبدأ سعر كيلو اللحوم المجمدة البرزيلي ما بين 130 إلى 140 جنيها.
أما سعر اللحوم البلدي وصل إلى 165 جنيها.
سعر اللحم الكندوز سجل 155 جنيها.
أسعار اللحوم قائم اليوم
أسعار اللحوم السودانية الطازجة تراوحت ما بين 150 و160 جنيها.
وسجلت الكبدة 190 جنيها، واللحم المفروم ما بين 160 إلى 190 جنيها.
سعر الكبدة المستوردة المجمدة 135 جنيها.
بينما سجل البتلو ما بين 220 و260 جنيها