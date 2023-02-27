انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم في مصر.. “شوف عيار 21 بكام”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين الموافق 26 فبراير 2023، بشكل ملحوظ، في ظل مواصلة المعدن الأصفر سلسلة ترجعه، مع تزايد في حركة البيع والشراء منذ بداية الصباح في المحال وأماكن بيع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم