أسعار الذهب اليوم في مصر.. “شوف عيار 21 بكام”

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رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين الموافق 26 فبراير 2023، بشكل ملحوظ، في ظل مواصلة المعدن الأصفر سلسلة ترجعه، مع تزايد في حركة البيع والشراء منذ بداية الصباح في المحال وأماكن بيع المشغولات الذهبية.
سعر الذهب اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الذهب الإثنين 27 فبراير 2023، في محال الصاغة، غير شاملة للمصنعية.
سعر الذهب اليوم في مصر
استقر عيار 24 بنحو 1914 جنيها.
استقر جرام الذهب عيار 18 سجل 1436 جنيها.
أسعار الذهب لحظة بلحظة
سجلت أوقية الذهب عند سعر 59534 جنيها.
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
شهد عيار 21 نحو 1675 جنيها، ويصل إلى 1750 بالمصنعية.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب صباح اليوم نحو 13400 جنيه
أسعار الذهب اليوم عالميا
استثر سعر الذهب عالميًا تراجعه، مع بداية اليوم الأحد، وسجلت العقود 1,819.78 دولار للأوقية.