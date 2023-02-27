انت الان تتابع خبر إستقرار بأسعار النفط عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إستقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين ، حيث واصلت روسيا خططها لخفض إنتاجها على نحو أكبر لدعم الأسعار، في حين تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة والمخاطر المتزايدة الناجمة عن التضخم العالمي.



وكان قد تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.36 دولار للبرميل بارتفاع 4 سنتات أو 0.05 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أو 0.02 في المائة إلى 83.14 دولار للبرميل بحلول الساعة (01:14) بتوقيت جرينتش.



وتخطط روسيا لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير، لتتجاوز تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها في السابق بنسبة 5 في المائة من إنتاجها خلال الشهر الحالي بحسب "رويترز".