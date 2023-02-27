انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار أصناف الخضار والفواكه، حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد اليوم الاثنين على النحو التالي:



باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرشا، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرشا، البطاطا من 20 إلى 30 قرشا، البندورة من 10 إلى 25 قرشا، الخيار من 20 إلى 40 قرشا، الليمون من 40 إلى 60 قرشا، زهرة من 15 إلى 25 قرشا، موز بلدي من 60 إلى 90 قرشا، تفاح 60 الى 1.10 قروش.



بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3550.715 طن، توزعت على 2339.200 طن خضار، 976.3084 طن فواكه، و 235.131 طن ورقيات.