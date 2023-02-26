سعر الذرة اليوم الأحد 26 فبراير.. الطن بيفرح التجار معاه

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الذرة اليوم، الأحد الموافق 26 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.
سعر الذرة اليوم
سجل سعر طن الذرة برازيلي 15400 جنيه.
سجل سعر طن الذرة أوكراني 14700 جنيه.
سجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلى 1770 جنيه.
سعر طن الذرة الصفراء اليوم
سجل سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه.
سجل طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 16100 جنيه.
سجل طن بذرة الصويا SB مستورد 34900 جنيه.
سجل طن كسب صويا محلي 44% 29400 جنيه.
سجل طن كسب صويا 46% محلي 29900 جنيه.
سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023
سجل طن صويا فول فات مستورد 33900 جنيه.
سجل طن صويا فول فات محلي 29000 جنيه.
سجل طن صويا هاي فات 43% مستورد 27600 جنيه.
سجل طن صويا هاي فات 43% محلي 21800 جنيه.