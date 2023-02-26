انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأحد 26 فبراير.. الجرام بكام بعد تذبذب الذهب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الفضة اليوم الأحد، الموافق 26 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، بالمقارنة بسعر الفضة أول أمس، بسعر الفضة منذ يومين، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية وجاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم