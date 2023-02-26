انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر أمام الجنيه.. وصلت كام؟ والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري، الأحد الموافق 26 فبراير 2023، تباينا كبيرا، مع استئناف عمل البنوك والمصارف، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي السبت والجمعة.
أسعار العملات اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في مصر، أمام الجنيه المصري، حسب شواهد البنك الأهلي المصري:
أسعار العملات اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم
استقر صباح اليوم عند 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم
تباين سعره عند 32.50 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع.
أسعار العملات في البنك الأهلي
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
سجل صباح اليوم بنحو 36.54 جنيه للشراء، 36.78 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية اليوم
سعر الدينار الكويتي اليوم
استقر سعره عند نحو 96.03 جنيه للشراء، و 99.67 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
سجل بنحو 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه للبيع.