انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر أمام الجنيه.. وصلت كام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري، الأحد الموافق 26 فبراير 2023، تباينا كبيرا، مع استئناف عمل البنوك والمصارف، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي السبت والجمعة.

أسعار العملات اليوم