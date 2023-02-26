انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم في مصر 26-2-2023.. شوف البلطي بكام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر السمك اليوم في مصر، الأحد 26 فبراير 2023، استقرار كبير وثبات في بعض الأصناف الشعبية مثل الجمبري والبوري والدنيس، كما ثبت سعر السمك البلطي هو الآخر على نفس سعر الأسبوع الماضي، وذلك في المزاد العلني بسوق العبور.

سعر السمك اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك اليوم الأحد 26 فبراير 2023، في أسواق الجملة، وللمستهلك بجميع محافظات مصر:

سعر السمك في مصر

شهدت أسعار الأسماك في مصر، استقرارا مع بداية التداول الصباحي اليوم الأحد 26 فبراير، حيث ثبتت أسعار بعض الأصناف، وتراجع البعض الآخر، وَسْط إقبال على الشراء من قبل المواطنين.

سعر السمك اليوم جملة

استقر سعر السمك المرجان عند سعر 32 و70 جنيها.

استقر سعر كيلو السبيط اليوم بنحو 200 جنيه.

سجل سعر الكابوريا ما بين 70 و150 جنيها.

سجل كيلو الجمبري بـ 150 إلى 450 جنيها

سعر الأسماك اليوم في مصر

سجل كيلو الثعابين سعر 50 و250 جنيها.

استقر سمك الكابوريا الصغير نحو 24 و84 جنيها.

ثبت سعر كيلو المكرونة السويسي من 100 و125 جنيها

سعر السمك البلطي اليوم بسوق العبور

استقر سعر السمك البلطي عند 47 جنيها و57 جنيها للكيلو الواحد للحجم الوَسَط، وشهد سعر السمك البلطي ما بين 60 و70 جنيها.

سعر السمك البوري اليوم

شهد سعر السمك البوري استقرارا ليسجل ما بين 100 و120 جنيها.

سعر السمك في سوق العبور

استقر كيلو السبيط سعر ما بين 130 و220 جنيها.

سعر السمك الدنيس

استقر كيلو الدنيس سعر ما بين 140 و220 جنيها.