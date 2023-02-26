انت الان تتابع خبر انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر.. إقبال على شراء عيار 21 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الأحد الموافق 26 فبراير 2023، بشكل ملحوظ، ويواصل المعدن الأصفر سلسلة ترجعه، مع نشاط كبير في حركة البيع والشراء منذ بداية الصباح في المحال وأماكن بيع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر

دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الأحد 26 فبراير 2023، في محال الصاغة، غير شاملة للمصنعية.

سجل عيار 24 بنحو 1914 جنيها بتراجع 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1436 جنيها بتراجع 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد عيار 21 نحو 1675 جنيها، ويصل إلى 1750 بالمصنعية.

أسعار الذهب لحظة بلحظة

ثبتت أوقية الذهب عند سعر 59534 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم نحو 13400 جنيه

أسعار الذهب اليوم عالميا

واصل سعر الذهب عالميًا تراجعه، مع بداية اليوم الأحد، في ظل ثبات سعر الدولار، فجاءت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.90% لتصل إلى 1,819.78 دولار للأوقية.