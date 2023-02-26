انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأحد 26 فبراير.. الكيلو بيفرح ست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار اللحوم اليوم، الأحد الموافق 26 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم الكندوز بين 240 و280 جنيه للكيلو.