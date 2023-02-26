انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار أرجل الفراخ اليوم.. بكام الكتكوت؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد البحث خلال الساعات الحالية، عن أسعار أرجل الفراخ، ومع بداية التداول الصباحي اليوم الأحد 26 فبراير 2023، تراجعت الأسعار بشكل كبير، مع قدوم وانتشار الفراخ البرازيلي.

أسعار أرجل الفراخ اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل أسعار أرجل الفراخ اليوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023، في السوق المحلي، جملة وللمستهلك.

سجلت أرجل الفراخ اليوم الأحد، في مختلف الأسواق انخفاضا، وجاءت بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وأما كيلو هياكل الفراخ تباع حاليا بسعر 45 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو أجنحة الفراخ اليوم

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص في المَحَالّ التجارية سعر 85 جنيهًا.

سجل سعر أوراك الفراخ بـ 90 جنيهًا للكيلو.

سجل كيلو الأجنحة بسعر 55 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض

تراجع سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 26 فبراير 2023، حيث وصل إلى سعر 25 جنيهًا للكتكوت في المزرعة، ووصل سعر الكتكوت الساسو إلى 17 جنيهًا في المزرعة أيضًا.