انت الان تتابع خبر أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. يلا اشتروا في الانخفاض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الأحد الموافق 26 فبراير 2023، تراجعًا حادًا، مع انتشار الفراخ المستوردة والبرازيلي، في مصر المدة الحالية، لتبدأ أسعار الدواجن في التراجع بشكل كبير، ووصل الانخفاض إلى 15 جنيها في الكيلو الواحد.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

يستعرض موقع “دوت الخليج” في التقرير التالي، أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023، في أسواق الجملة وللمستهلك.

تراجعت أسعار الدواجن في مصر بشكل حاد منذ قليل، بعد أن انتشرت في السوق كميات من الفراخ البرازيلي، لتتراجع أسعار الدواجن في مصر.

أسعار الدواجن البلدي

سجلت في المزرعة من 88 إلى100جنيه، وتباع للمستهلك بداية من 110 جنيهات.

بورصة الدواجن اليوم

جاءت الأسعار كالتالي:

سجل كيلو البانيه نحو 175 جنيها و185 جنيها بانخفاض 15 جنيها.

سجلت الدواجن الساسو نحو 86 جنيها في المزرعة وللمستهلك تصل إلى 96 جنيها.

سجلت الكتاكيت اليوم من 20 جنيها إلى 25 جنيها في المزرعة.

سجل كيلو الأوراك سجل سعر 86 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت نحو 70 جنيها و75 جنيها للكيلو في المرزعة، ويباع للمستهلك بداية من 75 جنيهًا.

سعر الرومي اليوم

سجل 90 جنيها إلى 110 جنيهات للكيلو في السوق.

سجل البط اليوم بسعر 55 جنيها و85 جنيها للكيلو.